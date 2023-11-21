إسرائيل تستهدف مُجددا الصحافيين.. شهداء بغارتين لطائرة مسيّرة عند مثلث طيرحرفا

نعت قناة الميادين الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة استهداف إسرائيلي غاِدر جنوبي لبنان.

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وكانت مندوبة "لبنان 24" أفادت عن استهداف العدو الإسرائيلي بغارتين لطائرة مسيّرة نقطة لتجمع الصحافيين عند تقاطع طير حرفا.



وقد أدى هذا الاستهداف إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم المراسلين والشاب حسين عقيل الذي كان متواجدا برفقة الفريق.

استنكار

ميقاتي

عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن ادانته الشديدة للاعتداء الاسرائيلي الذي إستهدف الاعلاميين في الجنوب اليوم ما أدى الى استشهاد مراسلة "قناة الميادين"فرح عمر والمصور ربيع المعماري وعدد من المدنيين.

وقال: هذا الاعتداء يثبت مجددا ان لا حدود للاجرام الاسرائيلي ،وان هدفه اسكات الاعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته.

نتقدم بالتعزية من أسرة "الميادين" وذوي شهيدي الاعلام سائلين الله أن يتغمدهما برحمته ويهلم ذويهما الصبر والسلوان.

حزب الله

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: ‏



مرةً جديدة تتعرض قناة الميادين إلى عدوانٍ صهيوني غاشم، فبعد القرارات التي اتخذتها حكومة العدو ‏بالتضييق التعسفي على القناة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة غادرة أدت الى ‏استشهاد الزميلين العزيزين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري.‏

ان هذه الجريمة وما سبقها من اغتيال للشهيد الصحافي عصام العبد الله وإطلاق النار على الموكب الإعلامي ‏في يارون وما قامت وتقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل لعشرات الصحافيين في غزة وتدمير مقراتهم، ‏يكشف أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في فضح ممارسات العدو الإرهابية وكشف جرائمه المروّعة ‏ضد المدنيين خصوصاً في قطاع غزة. ‏

ان مواصلة استهداف العدو للإعلاميين بشكل مباشر وعمليات القتل للصحافيين تظهر مدى انزعاج العدو البالغ ‏من الدور الهام والأساسي والمركزي الذي تضطلع به وسائل الإعلام والتي استطاعت بجهودها وتضحياتها ‏الكبيرة أن تحدث تحولاً في الرأي العام للصالح الشعب الفلسطيني المظلوم ضد العدو الإسرائيلي القاتل ‏والمجرم. ‏

اننا نطالب الهيئات الدولية الإعلامية والانسانية بإدانة هذه الجريمة وما سبقها من جرائم مماثلة ورفع الصوت ‏عالياً وممارسة أعلى درجات الضغط على حكومة العدو لوقف عدوانها على الإعلاميين والمدنيين. ‏

أن العلاقات الإعلامية في حزب الله إذ تدين بشدة هذه الجريمة، تتقدم من الزملاء في قناة الميادين وعائلة ‏الشهيدين العزيزين بأحر التعازي والمواساة، وتؤكد أن هذا العدوان وما رافقه من استشهاد لمواطنين آخرين ‏لن يمر من دون رد من مجاهدي المقاومة الإسلامية الذين يسطرون في الميدان أروع ملاحم البطولة والفداء. ‏

قناة الnbn

صدر عن الشبكة الوطنية للإرسال-قناة NBN البيان الآتي:

مرة جديدة يثبت جيش العدو الإسرائيلي للعالم أنه يخاف أن تصل حقيقة إجرامه الى كل العالم فيرتكب عن سابق تصور وتصميم الجريمة تلو الأخرى بحق الأطقم الصحفية بهدف إسكات الصوت وإطفاء الصورة.

إن الإستهداف المباشر لفريق القناة الزميلة الميادين وإستشهاد الزميلة فرح عمر و المصور ربيع معماري هو جريمة موصوفة ندعو الى عدم السكوت عنها والتحرك في سبيل محاسبة كيان العدو الإسرائيلي في كل المحافل الدولية القانونية والصحافية على حد سواء.

كما نتقدم من أسرة الميادين ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ غسان بن جدو وعائلتي الشهيدين بكل العزاء والدعاء بالصبر .

وزير الإعلام زياد المكاري

كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على منصة "إكس": "في يوم التلفزيون العالمي، تستهدف إسرائيل الغادرة الطواقم الإعلامية في جنوب لبنان، ضاربةً بالمواثيق الدولية عُرض الحائط، ومشرعةً الأبواب لشريعة الغاب التي تتقن كلّ مفرداتها، حيث ترى في كلّ ما هو أمامها فريسة، ولا تميّز بين بشر وحجر، وبين إعلامي ولا إعلامي".



وختم قائلاً: "تعازينا لقناة الميادين والراحة لأرواح المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري والمواطن حسين عقيل".

نقابة المحررين

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا ،أشارت فيه الى انها تلقت "النبأ المفجع بإستشهاد مراسلة قناة "الميادين" الزميلة فرح عمر ومصورها ربيع المعماري في اعتداء اسرائيلي غادر ومباشر في غارة جوية على مثلث طير حرفا -الجبين".



واعتبرت النقابة "أن الاعتداء الاسرائيلي على الفريق الاعلامي هو اعتداء متعمد وعن سابق تصور وتصميم يرقى إلى مستوى الاغتيال، وتتحمل تل ابيب مسؤوليته المباشرة. وهو اعتداء همجي يماثل طبيعة العدو الصهيوني الذي يتوسل القوة الغاشمة في التعامل مع الاعلام في محاولة يائسة لطمس معالم جرائمه في حق الانسانية".



ووضعت النقابة هذه المجزرة "برسم الامم المتحدة وسائر الهيئات الاممية والاتحادات الصحافية الدولية والعربية والاسيوية، على أن الاستهداف الغادر لفريق " الميادين" يدخل ضمن خطة إسرائيلية تستهدف إخراس كل صوت، وكسر كل عدسة تفضح جرائمها ومجازرها".



ودعت النقابة الاتحاد العام للصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد صحافيي آسيا واوقيانيا إلى "رفع الشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وجرائمها الموثقة بالصوت والصورة وادانتها رسميا، وقد بات أمرها مكشوفا لدى الرأي العام الدولي".



وعزت النقابة عائلة الشهيدين عمر والمعماري ورئيس مجلس إدارة " الميادين" وأفراد اسرتها، مؤكدة "أن رسالة الاعلام الحر الذي يضيء على الحقائق الساطعة التي تعري العدو الاسرائيلي وارتكاباته ومجازره لن تنال منها قذائف العدو وحممه، وأن ما يسجله الاعلام ويوثقه هو شهادة ساطعة على استهزائه بحقوق الانسان".

"رابطة خريجي الاعلام"

اصدرت "رابطة خريجي الاعلام" البيان الاتي: "تستمر يد الاجرام الاسرائيلي بممارسة ابشع انواع الارهاب، ولم تكتف بقتل الاف الاطفال والنساء في فلسطين المحتله، ولم ترتدع بعد استهداف الصحافي الشهيد عصام العبد الله، استكمل اليوم باستهداف قوات العدو الاسرائيلي لمجموعة جديدة من الاعلاميين اللبنانيين، فيرتقي بعضهم شهيدا على مذبح الكلمة الحرة في ميادين الجنوب العصي على الاحتلال، راوين بدمائهم منصات الحرية لتبقى الحقيقة الواضحة ان ارهاب الدولة الذي تمارسة اسرائيل لا بد للمجتمع الدولي من وضع حد له".



وناشدت الرابطة المجتمع الدولي وجميع المسؤولين وجمعيات الرأي والاعلام المحلي والدولي "الوقوف في وجه هذا الاستهداف الشنيع ووضع حد لتمادي اعتداءات واغتيالات العدو للجسم الصحافي".