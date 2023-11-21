ملتقى التأثير المدني عشية الإستقلال: إستقلالنا بوصلة وسيادتُنا أمانَة

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عشية عيد الاستقلال الثمانين الذي يصادف غداً، دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "إستقلالُنا بُوصلَة، سيادتُنا أمانَة، أمنُنا القومي إلتِزام، وأمان الشعب اللُّبناني الإنساني حقّ."وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغين #القضيّة_اللّبنانيّة و#استقلال_2023، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة ترفع فيها الأيادي أعلاماَ لبنانية احياءً لذكرى الاستقلال الثمانينيًة.