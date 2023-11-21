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لبنان

"المقاومة" تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنعاً

Lebanon 24
21-11-2023 | 10:00
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صدر عن "المقاومة الإسلامية"، البيان الآتي:

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‏‎03:50‏ من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة".
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وفي بيان آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية" أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على قيام العدو الصهيوني باستهداف الصحافيين في قناة الميادين الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري والمدنيين والمنازل المدنية،  قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 04:10 من  بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 قاعدة بيت هلل العسكرية بصواريخ غراد (كاتيوشا) مما ادى الى اصابتها اصابة مباشرة".
 
كما أعلنت "المقاومة" أنه "ردا على قصف العدو الصهيوني لمصنع الالمنيوم في منطقة الكفور شمال مدينة النبطية، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلاميةعند ‏الساعة 4:15 من عصر يوم الثلاثاء 21-11-2023  بالصواريخ مصنعاً تابعاً لشركة رافايل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي واصيب اصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه". 
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