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لبنان

وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 11:55
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قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيليّة بيني غانتس، أثناء جولة له في الجولان المحتل، "نحن مستعدون لأي توسع في القتال قد يكون ضروريا لتمكين سكان الشمال من العودة إلى ديارهم بأمان. لبنان وسوريا كدولتين تتحملان مسؤولية إطلاق النار من أراضيهما، وسنواصل الضرب في كل منطقة يحاولون إيذاءنا منها".
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وتابع: "فرّ عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين من منازلهم شمالا، أقترح على نصرالله ألا يُحوّل جنوب لبنان إلى شمال قطاع غزة. لا تخاطروا ببيروت من أجل طهران". (روسيا اليوم)
 
 
 

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