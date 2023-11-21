16
o
بيروت
15
o
طرابلس
29
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"لقاء الثلاثاء": تأتي ذكرى الاستقلال هذا العام ولبنان يجتاز مرحلة هي الأشد خطرا على وجوده
Lebanon 24
21-11-2023
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر "لقاء الثلاثاء" برعاية السيدة ليلى بقسماطي الرافعي البيان التالي:
"تأتي ذكرى الاستقلال هذا العام ولبنان يجتاز مرحلة هي الأشد خطرا على وجوده بسبب ما يجري فيه وحوله من أحداث وتطورات مصيرية اذا لم نقل أنها وجودية. فعلى المستوى الداخلي و منذ اكثر من عام لا زال التخبط و حب السلطة والأنانية بين القوى السياسية تشكل مانعا وسدا أمام انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تقوم بمهامها في هذه الظروف العصيبة. إذا كانت هذه القوى لم تشعر إلى الآن بمسؤوليتها الوطنية فمتى تفعل؟ ففي الوقت الذي يتفجر فيه البركان حولنا والعدو الصهيوني المتربص بنا الذي لم يتوقف عن تهديد لبنان بحرب مدمرة، يستمر الطامحون للوصول إلى سدة الرئاسة ومن يقف خلفهم بدفع البلاد إلى الهاوية خاصة هؤلاء الذين يمتنعون عن العودة للمشاركة بالحكومة رأفة بالبلاد والشعب، وهم لا ينفكون عن البكاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية ويتهمون الحكومة التي هي اصلاً عاجزة عن إتخاذ قرارات مصيرية كونها حكومة تصريف الأعمال.
Advertisement
لقد أراد هؤلاء ان يُمعِنوا في تعقيد الأمور خدمة لتطلعات ضيقة لن تغير شيئا في المعادلة القائمة حاليا. واذا ما تجاوزنا الموضوع المعيشي والمعاناة المتوالية منذ سنوات فلا بد من طرح الموضوع الأمني الخطير الذي يواجه لبنان حيث بدأت طبول الحرب في الجنوب الصامد بشعبه وجيشه وتمسكه بأرضه حيث يسقط الشهداء من مقاومين و مدنيين وحتى صحافيين. كل هذا ولا زالت الطبقة السياسية تتحكم بها الخلافات حتى الصغيرة منها.
إن "لقاء الثلاثاء" و في الذكرى الثمانين للإستقلال يأسف لما وصلت إليه الأمور والممارسات السياسية الداخلية التي يندى لها الجبين والتي وصلت حد المقامرة بأهم المؤسسات الأمنية وهو الجيش الذي قام ويقوم بجهود جبارة داخل الوطن وعلى حدوده البرية والبحرية ليحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين رغم ضعف إمكانياته على كل الصعد.
ختاما يدعو "لقاء الثلاثاء" مرة اخرى كل الحريصين على لبنان ومصيره إلى العمل على تجنيبه ما يخطط له العدو الصهيوني وذلك بالعودة إلى التمسك بوحدتنا الوطنية وبالمؤسسات التي تحمي لبنان وتبعد عنه الأخطار المحدقة به.
عاش لبنان وعاش استقلاله الوطني،
المجد والخلود للشهداء الذين يسقطون دفاعا عن أرضه وترابه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد يتأثر به لبنان.. متى يبدأ؟
Lebanon 24
منخفض جوي جديد يتأثر به لبنان.. متى يبدأ؟
05:52 | 2023-11-21
21/11/2023 05:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
Lebanon 24
الرسالة الاخيرة.. فرح عمر قبل ساعة من استشهادها (فيديو)
05:17 | 2023-11-21
21/11/2023 05:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات.. فنان لبناني شهير ينفصل عن زوجته الكندية ويكشف عن علاقة حب جديدة (فيديو)
Lebanon 24
بعد خلافات.. فنان لبناني شهير ينفصل عن زوجته الكندية ويكشف عن علاقة حب جديدة (فيديو)
03:20 | 2023-11-21
21/11/2023 03:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
12:30 | 2023-11-21
21/11/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها
Lebanon 24
مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها
09:18 | 2023-11-21
21/11/2023 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:20 | 2023-11-21
استياء
16:34 | 2023-11-21
خبر ينتشر عن إستهداف سيارة في الجنوب وسقوط شهداء... ما حقيقته؟
15:58 | 2023-11-21
مخزومي: لتأجيل تسريح قائد الجيش حتى انتخاب رئيس للجمهورية
15:55 | 2023-11-21
"الميادين" تُودّع عمر فرح وربيع المعماري غداً
14:45 | 2023-11-21
أوّل تغريدة على حسابها... كلام مُؤثّر للشهيدة فرح عمر هذا ما قالته (صورة)
14:08 | 2023-11-21
هذه مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم
فيديو
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
22/11/2023 04:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
22/11/2023 04:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
22/11/2023 04:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24