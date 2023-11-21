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لبنان

قوى الأمن أوقفت شخصاً بالجرم المشهود... كان يُروّج مادة قاتلة ما هي؟ (صورة)

Lebanon 24
21-11-2023 | 12:46
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف الشبكات التي تنشط بترويج المخدّرات، توافرت معلومات لفصيلة المريجة عن قيام المدعو:
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ن. ش. (من مواليد عام 1980، لبناني)
بترويج المخدرات في منزله الكائن في أكثر الأحياء شعبية واكتظاظاً في محلة حي السلم شارع السوق.

‎ بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيّات، قامت قوة من قطعات سرية الضاحية بمداهمة المنزل المذكور وبتوقيف المروّج بالجرم المشهود وضبط كمية من المخدرات، وهي عبارة عن /200/ ظرف من مادة الهيرويين، بالإضافة إلى هاتفه الخلوي.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 

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