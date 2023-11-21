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لبنان
قوى الأمن أوقفت شخصاً بالجرم المشهود... كان يُروّج مادة قاتلة ما هي؟ (صورة)
Lebanon 24
21-11-2023
|
12:46
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف الشبكات التي تنشط بترويج المخدّرات، توافرت معلومات لفصيلة المريجة عن قيام المدعو:
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ن. ش. (من مواليد عام 1980، لبناني)
بترويج المخدرات في منزله الكائن في أكثر الأحياء شعبية واكتظاظاً في محلة حي السلم شارع السوق.
بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيّات، قامت قوة من قطعات سرية الضاحية بمداهمة المنزل المذكور وبتوقيف المروّج بالجرم المشهود وضبط كمية من المخدرات، وهي عبارة عن /200/ ظرف من مادة الهيرويين، بالإضافة إلى هاتفه الخلوي.
أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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