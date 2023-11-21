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لبنان
البيت الأبيض: "فاغنر" ربما تستعدّ لتقديم معدات عسكريّة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
21-11-2023
|
13:08
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قال البيت الأبيض، إنّ "مجموعة "فاغنر" الروسيّة، ربما تستعدّ لتقديم معدات عسكرية لـ"حزب الله" أو إيران".
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