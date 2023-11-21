أوّل تغريدة على حسابها... كلام مُؤثّر للشهيدة فرح عمر هذا ما قالته (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، تغريدة قديمة للصحافيّة الشهيدة فرح عمر، قامت بتثبيتها، لتكون التغريدة الأولى على حسابها على منصّة "إكس"، حيث قالت فيها: "الحياة لَنْ تَدوم، عانِقوا من تُحبّون".

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