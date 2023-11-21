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لبنان

أوّل تغريدة على حسابها... كلام مُؤثّر للشهيدة فرح عمر هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
21-11-2023 | 14:45
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، تغريدة قديمة للصحافيّة الشهيدة فرح عمر، قامت بتثبيتها، لتكون التغريدة الأولى على حسابها على منصّة "إكس"، حيث قالت فيها: "الحياة لَنْ تَدوم، عانِقوا من تُحبّون".
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فرح عمر

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