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لبنان

مخزومي: لتأجيل تسريح قائد الجيش حتى انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
21-11-2023 | 15:58
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إلتقى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.


وقال مخزومي: "زيارتنا هي للبحث في آخر التطورات في لبنان. وتقدم بالعزاء لذوي الضحايا الذين سقطوا في لبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية الشنيعة".
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وتطرق الحديث إلى التطورات عند الحدود الجنوبية، وأكد مخزومي أن من الضروري احتواء ما تشهده من نزاع وتوتر عبر التطبيق الكامل للقرار 1701 وتكليف الجيش حماية الحدود وضبطها ومنع حصول أي خروقات على الخط الأزرق لتحييد لبنان عن أي حروب محتملة.


كما أكد "ضرورة تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون حتى انتخاب رئيس للجمهورية لتجنب الفراغ في المؤسسة العسكرية أيضًا".


وفي الملف الاقتصادي، أكد مخزومي أن "الهدف من مشروع موازنة العام 2024 فرض ضرائب جديدة على المواطن وتخفيفها عن المؤسسات التجارية لحماية التجار والحفاظ على مصالحهم".


وشدد على أن "دار الفتوى تبقى مرجعية وطنية أساسية"، مستغرباً "الهجوم الذي تعرضت له الدار خلال زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا لسماحة المفتي".
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