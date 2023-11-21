رفعوا صور فرح وربيع.. دقيقة صمت للإعلاميين في ابل السقي حدادا على روح الشهيدين

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التقى عدد من المراسلين والمصورين الصحافيين الذين يقومون بتغطية الأحداث الأمنية على الجبهة الجنوبية في منطقة ابل السقي القطاع الشرقي، وذلك حدادا على روح المراسلة الشهيدة فرح عمر وروح الشهيد المصور ربيع معماري.ووقف الاعلاميون دقيقة صمت رافعين صور الشهيدين معبرين عن استنكارهم وشجبهم لاغتيال الكلمة في حادث هو الثالث من نوعه في جنوب لبنان.واتفق الاعلاميون على الاستمرار في رفع الصوت وفاء للزملاء الشهداء عصام عبد الله وفرح وربيع، ومنعا لتكريس منطق تحويل الاعلام هدفا في النزاعات بما يخالف القانون الدولي الإنساني.