الراعي وباسيل: "العلاقة عكس ما يشاع"

Advertisement

خلافا لما حاول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اظهاره للاعلام عن العلاقة الأكثر من جيدة مع الصرح البطريركي، الا ان المعلومات أشارت الى ان خلافاً كبيراً وقع بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وباسيل، على خلفية اصرار الأخير على عدم التمديد لقائد الجيش، في مقابل تمسك البطريرك الراعي بهذا الأمر.وأضافت المعلومات "ان البطريرك الراعي يبدي استياء كبيراً من هذا الموضوع أمام جميع زواره، خصوصاً وان موقفه اليوم من هذا الأمر يأتي نتيجة التطورات الميدانية في الجنوب من جهة، وعدم اتفاق القوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعرض الموقع الوحيد الذي يجمع عليه اللبنانيون للخطر."وكان البطريرك الماروني التقى امس نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومسؤول العلاقة بين "التيار" والمرجعيات الروحية غابي جبرايل.وبحسب المعلومات فان اللقاء جاء تحضيريا للقاء آخر قد يجمع البطريرك الراعي مع وفد من نواب "تكتل لبنان القوي" وربما مع باسيل نفسه بعدما قال كل فريق كلمته.