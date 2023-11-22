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لبنان

ملاحقة قانونية للمتورطين بجرائم قانون الشراء العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2023 | 01:30
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لفت مصدر أمني الى أن شعبة المعلومات في بيروت أجرت تحقيقات واسعة وتوقيفات، بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، بحق مرتكبين كانت شركة كهرباء زحلة قد تقدمت بشكوى جزائية بحقهم لتورطهم في جرائم إفشاء أسرار وظيفية وجرائم "قانون الشراء العام" والتدخل والتأثير على المنافسة بشكلٍ غير قانوني.
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المصدر أشار الى أن النيابة العامة التمييزية في بيروت أحالت الى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع محضر التحقيق الأول في هذه الشكوى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المرتكبين.
المصدر الأمني ختم أن الأضواء ستبقى شاخصة على هذا الملف نظراً لخطورة الجرم وتأثيره على مناقصة كبرى وشريحة إجتماعية واسعة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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