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لبنان
المسيّرات عادت الى سماء الجنوب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-11-2023
|
01:45
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بعد ان استطاع "حزب الله" وضع معادلة ميدانية أدت الى عدم ظهور المسيّرات الاسرائيلية في سماء القرى الجنوبية وتحديدا تلك التي تقع في عمق الجنوب، يبدو ان توسع المعركة اعاد خلط الأوراق.
وبحسب المصادر فإن "حزب الله" يتعامل بحذر مع المسيّرات ويحاول عدم كشف منظومات دفاعه الجوية في هذه اللحظة، وهذا ما دفع بالجيش الاسرائيلي الى ارسال المسيّرات الى عمق القرى الجنوبية مجددا.
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وتعتقد المصادر ان هذا الامر لن يستمر طويلاً، في حال عاد الهدوء الى الجنوب، اذ سيعيد الحزب تكريس معادلته السابقة، كما قد تعيد تل ابيب ترميم قدراتها التجسسية ولن تكون بحاجة ماسة الى سلاح المسيّرات كما يحصل اليوم...
المصدر: لبنان 24
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خاص "لبنان 24"
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