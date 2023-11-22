تراجع التحرك العسكري من سوريا

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شهدت الايام الماضية "تراجعا في التحرك العسكري الذي تقوم به الفصائل المتحالفة مع ايران ضد اسرائيل من سوريا، حتى ان "حزب الله" لم يعد يقوم بنشاط كبير هناك"، وفق ما قالت مصادر مطلعة.أضافت المصادر "انه حتى عملية الاستهداف التي تحصل ضد القواعد العسكرية الاميركية في سوريا باتت تنطلق حصراً من العراق وذلك لمنع حصول تصعيد كبير ضد الدولة في سوريا".وترى المصادر "ان تراجع احتمالات الحرب الكبرى دفعت حلفاء سوريا الى تخفيف مخاطر تعريضها لاستهدافات من قبل اسرائيل، وهذا ما سيستمر خلال المرحلة المقبلة الا في حال حصول تطورات دراماتيكية".