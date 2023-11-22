Advertisement

لبنان

تراجع التحرك العسكري من سوريا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-11-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1133116-638362378322991856.jpg
Doc-P-1133116-638362378322991856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت الايام الماضية "تراجعا في التحرك العسكري الذي تقوم به الفصائل المتحالفة مع ايران ضد اسرائيل من سوريا، حتى ان "حزب الله" لم يعد يقوم بنشاط كبير هناك"، وفق ما قالت مصادر مطلعة.
أضافت المصادر "انه حتى عملية الاستهداف التي تحصل ضد القواعد العسكرية الاميركية في سوريا باتت تنطلق حصراً من العراق وذلك لمنع حصول تصعيد كبير ضد الدولة في سوريا".
Advertisement
وترى المصادر "ان تراجع احتمالات الحرب الكبرى دفعت حلفاء سوريا الى تخفيف مخاطر تعريضها لاستهدافات من قبل اسرائيل، وهذا ما سيستمر خلال المرحلة المقبلة الا في حال حصول تطورات دراماتيكية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:14 | 2023-11-22
04:00 | 2023-11-22
06:28 | 2023-11-22
06:12 | 2023-11-22
06:04 | 2023-11-22
06:03 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24