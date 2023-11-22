"حزب الله" يستهدف فريق الدعم ‏اللوجستي في موقع بياض بليدا

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أصدرت المقاومة الاسلامية بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، هاجم مجاهدو ‌‏المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 11:50 من مساء يوم الثلاثاء 21-11-2023 فريق الدعم ‏اللوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏