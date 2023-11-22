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لبنان

المرتضى: هنيئاً للميادين معموديتها بدم طاهر من شهيدين بارَّينِ

Lebanon 24
22-11-2023 | 01:53
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أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بيانا نعى فيه "شهيدي الإعلام الحر" فرح هشام عمر وربيع محمد فوزي معماري قال فيه: "الميادين في قاموسنا وقاموس كل أبيٍّ شريف ليست مجرد إخبارية تلفزيونية. إنّها، وبكلّ ما للتعبير من معنى، صوت الشعوب الحرّة وصدى تأوّهات المظلومين في كلّ أصقاع الارض."
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أضاف: "الميادين تُمثّل  القدوة في الرصانة والدقّة والموضوعية والمهنية والإلتزام بالقضايا القومبة، وتُجسّد النموذج الأبهى للإعلام الحرّ الشريف المتصدّي للدعاية التضليلية الصهيونية."

وأردف:" هنيئاً للميادين معموديتها بدم طاهر من شهيدين بارَّينِ جرى اغتيالهما عمداً عن سبق تصوّر وتصميم  من قبل أعداء الإنسانية الحاقدين المجرمين ."

وختم:" العزاء لذوي الشهيدين فرح هشام عمر وربيع محمد فوزي معماري ولأسرة الميادين وللأستاذ العزيز غسان بن جدّو وكلّنا يقين بأنّ دماء الشهيدين الطاهرة لن تجعلنا جميعاً إلاّ أكثر ثباتاً على نهج نصرة الحق والإنسانية وعناداً في مناهضة الظالمين المستكبرين".
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