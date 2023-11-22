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لبنان

ابراهيم في عيد الاستقلال: يحلّ ونحن في أتعس اللحظات التاريخية وأسعدها في آن

Lebanon 24
22-11-2023 | 01:55
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 كتب اللواء عباس إبراهيم عبر منصة "إكس": "يحل علينا عيد الاستقلال هذه السنة، ونحن في أتعس اللحظات التاريخية وأسعدها في آن".

وأضاف: "ففي الداخل فراغ سياسي وشغور رئاسي يهددان الوطن والدولة والمواطن. وعلى الحدود الجنوبية بطولات وملاحم يسطّرها الجيش اللبناني والمقاومة، صوناً للاستقلال، وتعزيزا له، وسعياً نحو استكمال التحرير، وحفظاً للوطن. مشهدان لبنانيان متناقضان جل ما نتمناه أن ينبلج منهما فجر جديد، قريباً. كل استقلال ولبنان وشعبه  بألف خير".
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