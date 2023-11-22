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لبنان
بدء مراسم تشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري أمام "الميادين"
Lebanon 24
22-11-2023
|
02:41
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بدأت قبل قليل مراسم تشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري في قناة "الميادين" - بيروت.
وسيصلي رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود على الجثمانين أمام مبنى القناة، وسط حضور حاشد لمواطنين وزملاء ومن عائلتي الشهيدين.
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لبنان
فرح عمر
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