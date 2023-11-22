بدء مراسم تشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري أمام "الميادين"

بدأت قبل قليل مراسم تشييع الشهيدين فرح عمر وربيع معماري في قناة "الميادين" - بيروت.



وسيصلي رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود على الجثمانين أمام مبنى القناة، وسط حضور حاشد لمواطنين وزملاء ومن عائلتي الشهيدين.

Advertisement