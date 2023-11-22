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لبنان

في ذكرى "الإستقلال".. استقبالٌ حاشدٌ لميقاتي في مجدل عنجر

Lebanon 24
22-11-2023 | 03:21
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توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قلعة راشيا لإحياء ذكرى الإستقلال، حيث ستكون له كلمة ظهر اليوم في المناسبة.
 
وقد وصل رئيس الحكومة قبل قليل إلى منطقة مجدل عنجر، وأقيم له إستقبال شعبي حاشد وسط حضور عدد من السياسيين والفاعليات.
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 كذلك، زار رئيس الحكومة دار الفتوى في البقاع الغربي وزحلة حيث كان في استقباله مُفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.
 
ويضمّ الوفد الحكومي المتوجه إلى قلعة راشيا وزراء الصناعة جورج بوشكيان، التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي والبيئة ناصر ياسين.
 
وكان في استقبال ميقاتي النواب السادة: بلال الحشيمي، ينال الصلح، وائل بو فاعور، ياسين ياسين والنائب السابق محمد القرعاوي وعدد من رؤساء البلديات وقُضاة الشرع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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