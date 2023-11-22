منشور يمنى الجميّل يلقى استحسان وزير.. "موقف مشرّف"!

كتبت يمنى الجميّل على حسابها على موقع "اكس" رسالة تعزية باستشهاد الاعلاميين في قناة الميادين فرح عمر وربيع معماري قالت فيها:" فرح و ربيع... شهادتكما وسام تضحية و شجاعة والتزام، من أجل الكلمة الحرّة وفي خدمة الحقيقة. أنتما رمزٌ للشجاعة و هم عنوانٌ للجبن والإجرام. نتقدّم بخالص العزاء من أسرة قناة "الميادين" ومن الجسم الصحافي في لبنان."

فرح و ربيع... شهادتكما وسام تضحية و شجاعة والتزام، من أجل الكلمة الحرّة وفي خدمة الحقيقة.

أنتما رمزٌ للشجاعة و هم عنوانٌ للجبن والإجرام.

نتقدّم بخالص العزاء من أسرة قناة "الميادين" ومن الجسم الصحافي في لبنان. 🇱🇧#الميادين #فرح_عمر pic.twitter.com/XFl7yE1s3J — Youmna Gemayel (@Youmna_Gemayel) November 21, 2023 Advertisement



على الأثر، أعاد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى نشر تغريدة الجميل على حسابه وأثنى عليها بتغريدةٍ تضمّنت الآتي:" موقفٌ مشرّف يُمثّل كلّ لبنانيٍّ عاقلٍ محرّرٍ من الغرائزية يعي ما تُجسّده ‎اسرائيل من جبنٍ واجرام ويُؤمن بخطرها الوجودي علينا جميعاً لأنّ ‎لبنان التنوّع والفرح بالآخر والتمسّك بعيش المعيّة يُمثّل النموذج الإنساني الذي يناقض، ثقافياً وأخلاقياً، غدّة الشرّ السرطانية، ويفضح عنصريتها وهمجيتها، كما يفضح هُجْنتها عن نسيج منطقتنا وطبيعتها. باركك الله ....كلّ التقدير!" على الأثر، أعاد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى نشر تغريدة الجميل على حسابه وأثنى عليها بتغريدةٍ تضمّنت الآتي:" موقفٌ مشرّف يُمثّل كلّ لبنانيٍّ عاقلٍ محرّرٍ من الغرائزية يعي ما تُجسّده ‎اسرائيل من جبنٍ واجرام ويُؤمن بخطرها الوجودي علينا جميعاً لأنّ ‎لبنان التنوّع والفرح بالآخر والتمسّك بعيش المعيّة يُمثّل النموذج الإنساني الذي يناقض، ثقافياً وأخلاقياً، غدّة الشرّ السرطانية، ويفضح عنصريتها وهمجيتها، كما يفضح هُجْنتها عن نسيج منطقتنا وطبيعتها. باركك الله ....كلّ التقدير!"