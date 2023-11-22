منشور يمنى الجميّل يلقى استحسان وزير.. "موقف مشرّف"!

فرح و ربيع... شهادتكما وسام تضحية و شجاعة والتزام، من أجل الكلمة الحرّة وفي خدمة الحقيقة.
أنتما رمزٌ للشجاعة و هم عنوانٌ للجبن والإجرام.
نتقدّم بخالص العزاء من أسرة قناة "الميادين" ومن الجسم الصحافي في لبنان. 🇱🇧#الميادين #فرح_عمر pic.twitter.com/XFl7yE1s3J
— Youmna Gemayel (@Youmna_Gemayel) November 21, 2023
فرح و ربيع... شهادتكما وسام تضحية و شجاعة والتزام، من أجل الكلمة الحرّة وفي خدمة الحقيقة.
أنتما رمزٌ للشجاعة و هم عنوانٌ للجبن والإجرام.
نتقدّم بخالص العزاء من أسرة قناة "الميادين" ومن الجسم الصحافي في لبنان. 🇱🇧#الميادين #فرح_عمر pic.twitter.com/XFl7yE1s3J