آخر كلامٍ إسرائيلي عن "حزب الله".. ماذا قيلَ عنه؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة أنَّ "حزب الله" يشنُّ حرباً نفسيّة ضد إسرائيل عبر إعلامِه الحربي، وذلك من خلال نشر فيديوهات دعائيّة.

ولفتت التقارير إلى أن "هناك في إسرائيل من يتابع ما ينشره حزب الله، الأمر الذي يُشكل تأثيراً على مستوى الوعي".