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لبنان

عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية.. و"المعلومات" توقف عنصرين منها!

Lebanon 24
22-11-2023 | 04:39
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي :

"حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سلب مواطنين بقوة السلاح من قبل عصابة مسلحة ينتحل أفرادها صفة أمنية في عدة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان. على الأثر، كثفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في أماكن حصول هذه العمليات، وقد تبين لشعبة المعلومات أن الفاعلين يستخدمون لهذه الغاية سيارة رباعية الدفع نوع " تويوتا FJ CRUISER" لون فضي دون لوحات.
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نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هويات أفراد العصابة، ومن بينهم:

ر. ن. ج. (مواليد عام 1999، لبناني) الرأس المدبر للعصابة

 ز. ص. (مواليد عام 1992، سوري)

بتاريخي 13و14-11-2023، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصد الاول في محلة صفير على متن السيارة رباعية الدفع المستخدمة في عمليات السلب، حيث نفذت القوة كمينا محكما في المحلة أسفر عن توقيفه وضبطت مسدسه الحربي، وبتفتيش المركبة الآلية عثر بداخلها على مظروف فارغ ومبلغ مالي ولوحات أجنبية. كما أوقفت الثاني في محلة التبانة وضبط بحوزته مبلغ مالي مزيّف ومخدرات وهاتف مسلوب.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تنفيذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح بالاشتراك مع شخص ثالث -العمل جار لتوقيفه- منتحلين صفة أمنية في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان: كورنيش النهر - المنارة - الدورة - المكلس - أنطلياس - ضبية - نهر إبراهيم - جونيه - جبيل وغيرها. كما اعترف الثاني بتعاطيه المخدرات وحيازته المبلغ المالي المزيف من مخيم البداوي بهدف تصريفه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص.

لذلك، وبناء لإشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الاتصال بفرع معلومات جبل لبنان على الرقم: 513732-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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