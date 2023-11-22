عسكرياً.. هكذا تحركت إيران في لبنان وسط حرب غزّة!

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أطراف كثيرة تُحذر من إنزلاق المعركة القائمة في جنوب لبنان بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ نحو الحرب الشاملة وسط الصراع الدائر في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول الماضي. الكلامُ هذا يطغى بشدّة على المشهد الضبابيّ، لكن هناك عوامل عديدة فرملت وتُفرمل إمكانية حصول أي توتر كبير، وهي في الأساسِ ترتبطُ بالمصلحة الإيرانية سواء في لبنان أو في المنطقة. لهذا، يُطرح السؤال الأساسي: كيف تحركت إيران في لبنان وسط حرب غزة المندلعة منذ أكثر من 40 يوماً؟على الصعيد العسكري، تشيرُ المعطيات الملموسة إلى أنَّ إيران ما زالت تنأى بنفسها عن توسيع رقعة الصراع حتى وإن عادت لتُهدد بذلك مؤخراً على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان الذي سيزور لبنان مجددا في الساعات المقبلة . إن حصل الصدام الكبير مع إسرائيل إنطلاقاً من لبنان، فإن إيران ستكون قد زجّت بـ"حزب الله" ضمن معركة "طوفان الأقصى" الفلسطينية باعتباره ممثلها الأساسي في المنطقة، ما يعني إحراجاً للحزب مع الداخل اللبناني الرافض للحرب تماماً، وبالتالي حصول دمارٍ كبير في لبنان قد لا تتحمل إيران تكلفة إعماره مثلما حصل عام 2006.فعلياً، فإنّ إيران، وإن أرادت التضحية بـ"حزب الله"، لكانت دفعته نحو الحرب، لكنّ الأخير استشعر أن أي مغامرة حالياً في هذا الإطار ستعني إنقلاباً كبيراً للمشهد ضده وسط وجود خطرٍ قد يؤدي إلى استنزاف قوّته العسكرية. هنا، فإنّ تفادي هذا السيناريو أتى بعدما قرأ الإيرانيون و "حزب الله" جيداً المسار الذي سلكته إسرائيل في خضم حربها ضد غزة. فمنذ اليوم الأول للمعركة، حشدت تل أبيب كل قوتها العسكرية وحظيت بالدعم الخارجي المُطلق. الأمرُ المذكور والمُرتبط بالتكتل الدولي حول تل أبيب، جعل الإيرانيين و"حزب الله" يحسبون ألف حساب لأي خطوة قد تُفضي إلى اندلاع حرب شاملة في حينها. لهذا السبب، وتفادياً لأي مغامرة كبرى في ذروة الدعم الأميركي والغربي لإسرائيل، قرر الحزب مع إيران إستخدام قواعد جديدة للعبة بمنأى عن حربٍ شاملة، وهذا ما كان حقاً حينما رُسمت أحداث جنوب لبنان بين الحزب والإسرائيليين تحت إطار "المناوشات" و "المُشاغلة". من الممكن اعتبار الخيارين المذكورين "أبغض الحلال" بالنسبة للإيرانيين و "حزب الله"، فمن خلالهما لم يغيبا عن الساحة، وفي الوقت نفسه لم يدفعا لبنان إلى حربٍ كبرى قد تكسر المصالح الإيراني وتُهدد بقاء "حزب الله" بالدرجة الأولى.وحالياً، فإنّ أوراق إيران باتت أقوى في المنطقة رغم إستمرار حرب غزة، ويعود هذا الأمرُ إلى سببين: الأوّل وهو بدء إنكفاء الدعم الدولي لإسرائيل وبروز ضغوط أميركية لتطويق حرب غزة. أما الأمر الثاني فيرتبطُ بفحوى المفاوضات التي سلكت طريقها الفعلي بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن ملف الأسرى.إذاً، وبكل بساطة، فإن هذين الأمرين يُعتبران مقدمة لذهاب الأمور نحو التهدئة، وبالتالي تنتفي هنا حجة إيران أو "حزب الله" الى فتح مواجهة شاملة يُمكن أن تشهد تدخلاً لقوى عظمى إلى جانب إسرائيل بهدف مساندتها في أي حرب تُخاض ضد لبنان بهدف إنهاء الحزب.مع ذلك، فإنّ ما يُشجع إيران لعدم إرتكاب أي حرب هو علاقاتها الإيجابية المستجدة مع الدول العربية لاسيما مع السعودية. في الوقت الراهن، فإن ما تسعى إليه إيران هو إبراز صورة ناصعة مرتبطة بإنهاء التوترات، وبالتالي لا توجد أي مصلحة لها في فتح جبهة قد ترتد سلباً على دول عربية كثيرة.في خلاصة القول، ما يتضح تماماً هو أن الرقابة الإيرانية ومسار تدخل طهران في الحرب يرتبط بما سيفرضه ميدان غزة من تطورات. إن تراجعت إسرائيل عن عدوانها تدريجياً، وهذا ما قد يحصل قريباً، عندها ستكون المنطقة قد جُنّبت حرباً كبيرة. أما في حال حصل سيناريو إستمرار حرب غزة حتى القضاء على "حماس"، عندها لن تبقى إيران في الحياد، وبالتالي قد تكون ضربتها موجعة بشكلٍ كبير، لكن هذا الأمر بات مستبعداً بشكلٍ كبير، والرهان على الصفقات الآتية.. فماذا سنشهدُ قريباً؟