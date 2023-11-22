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لبنان

المفتي قبلان في الاستقلال: المطلوب تسوية رئاسية استقلالية تليق ببلد المقاومة

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:33
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رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن "تل أبيب تعيش لأول مرة بتاريخ استقلال لبنان الهزيمة والرعب، ويعيش لبنان العزة والمنعة والانتصار وسط معادلة تضع لبنان بقلب ميزان المنطقة التي تعجّ بأساطيل العالم".
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وقال: "لا بد بهذا اليوم المجيد من شكر الآباء أصحاب الإستقلال الأول، والأبناء أصحاب الإستقلال الثاني الذين هزموا الأسطورة الصهيونية وحوّلوا لبنان قلعة سيادة وصمود وانتصارات، وها هم اليوم يخوضون أكبر حروب السيادة والإستقلال بمعناه الإستراتيجي".

وختم: "لأن الإستقلال تحرير للأرض وتوطين للسيادة الوطنية، المطلوب تسوية رئاسية استقلالية تليق ببلد المقاومة والشراكة والإنتصارات".
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