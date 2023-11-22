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لبنان

"الخارجية": نُرحّب بالجهود القطرية والاميركية بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في غزة

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:56
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بالجهود الحثيثة القطرية والاميركية وكل من ساندهم من الدول بالوصول الى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة وتبادل الاسرى.
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تُشدد الوزارة على اهمية هذه الهدنة كمدخل للوصول الى وقف كامل ودائم لاطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الانسانية، لا سيما الغذاء والدواء، تمهيدا" لعودة المهجرين قسرا" من سكان وبقائهم في ارضهم.
كما تأمل الوزارة ان يستتبع ذلك العمل على حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية،  بما يضمن السلام والامن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الاوسط.
 
 
 
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