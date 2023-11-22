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لبنان

بو حبيب: لا يُمكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله

Lebanon 24
22-11-2023 | 05:59
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قال وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب إنّه "لا يُمكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله، والتعافي المبكر ومساعدة السوريين في بلدهم مصلحة اوروبية-لبنانية مشتركة كي لا تتحول وجهة اللجوء من لبنان الى اوروبا".
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وأضاف بوحبيب بعد لقائه وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية أنّ "الاستثمار الاوروبي في تنمية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية يُعزّز قدرة الادارة الرسمية ومؤسساتها على النهوض مجددا".
 
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