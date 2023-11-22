بو حبيب: لا يُمكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله

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قال وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب إنّه "لا يُمكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله، والتعافي المبكر ومساعدة السوريين في بلدهم مصلحة اوروبية-لبنانية مشتركة كي لا تتحول وجهة اللجوء من لبنان الى اوروبا".