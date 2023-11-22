Advertisement

لبنان

مرّة جديدة... "الحزب" قصف موقعاً إسرائيليّاً بصاروخين من نوع "بركان"

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1133221-638362552074500953.jpg
Doc-P-1133221-638362552074500953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال "حزب الله" في بيان، إنّه "استهدف تموضعات جنود ‏وآليات العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي "بركان" وحقّق فيها إصابات مباشرة".  ‏ 
 
 
كذلك، أعلن "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية، وحقق فيها إصابات مباشرة".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
فيديو ينشره "حزب الله".. هكذا قصفَ ثكنة إسرائيلية بـ"صواريخ بركان"!
lebanon 24
22/11/2023 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بصواريخ بركان.. عمليات متتالية لحزب الله جنوباً
lebanon 24
22/11/2023 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جبهة الجنوب تلتهب غداة خطاب نصرالله وحزب الله يٌدخل "البركان" الى المعركة
lebanon 24
22/11/2023 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا ‏موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة
lebanon 24
22/11/2023 16:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

بركان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2023-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:28 | 2023-11-22
02:14 | 2023-11-22
09:00 | 2023-11-22
08:46 | 2023-11-22
08:37 | 2023-11-22
08:31 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24