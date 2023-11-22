مرّة جديدة... "الحزب" قصف موقعاً إسرائيليّاً بصاروخين من نوع "بركان"

قال "حزب الله" في بيان، إنّه "استهدف تموضعات جنود ‏وآليات العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي "بركان" وحقّق فيها إصابات مباشرة". ‏

كذلك، أعلن "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية، وحقق فيها إصابات مباشرة".