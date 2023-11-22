من الجنوب.. "حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستشهاد "المجاهد محمد ربيعة عودة (ناصر) أثناء مجابهته العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ الشهيد عوده هو من بلدة الخضر في البقاع.