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لبنان

بيرم التقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامي... وهذا ما جرى تأكيده

Lebanon 24
22-11-2023 | 06:53
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان التالي:

"بعد التحية لشهداء غزة ولبنان .. 

وفي إطار مشاركة وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم في فعاليات مؤتمر وزراء العمل في منظمة التعاون الاسلامي (٥٧ دولة اسلامية)، أجرى الوزير بيرم والوفد المرافق لقاءات ثنائية استهلها مع أمين عام منظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه من دولة تشاد وجرى التأكيد على ضرورة الاستفادة من فعاليات هذا المؤتمر في إدانة حرب الإبادة على غزة والاعتداءات المستمرة في فلسطين ولبنان وضرورة وقفها فورا وطلب منه الوزير بيرم تضمين البيان الختامي فقرات واضحة بذلك ، وتم التأكيد على ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء لتكريس الهيبة الدولية والحضور العالمي بمواقف قوية ووازنة تحفظ حقوق شعوب الدول الاسلامية في وجه الغطرسة والاحتلال وتعزيز التعاون في المجالات كافة.
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كما التقى الوزير بيرم والوفد المرافق كل من وزراء عمل: أذربيجان، تركيا، أوزبكستان، البحرين، الجزائر ،فلسطين ومدير عام مركز العمل الاسلامي المنتخب حديثا السيد آزار  بيرم ( من اذربيجان ).
ومن المزمع أن يلقي الوزير بيرم كلمة لبنان في المؤتمر غدا".
 
 
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