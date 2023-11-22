إدخال مواطنة استنشقت مادة الفوسفور الى مستشفى مرجعيون

أدخلت المواطنة نورا شيت الى مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة استنشاقها مادة الفوسفور من جراء إلقاء العدو الاسرائيلي القذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا منذ قليل، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".

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