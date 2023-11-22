معلومات مُهمة عن "معركة الجنوب".. هكذا توسعت جغرافياً بين "حزب الله" وإسرائيل

نشرت منصة "بلينكس" تقريراً تحت عنوان: "توتر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. 4 مراحل ترسم قواعد الاشتباك"، وجاء فيه:

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حالياً، فإن كل سيناريوهات المواجهة مفتوحة على جبهة جنوب لبنان، لاسيما أنّ الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أن المعركة مع حزب الله حتمية بحسب ما قال تقريرٌ لصحيفة يسرائيل هيوم. في المقابل، تأمل واشنطن أن تنعكس الهدنة في غزة "وقفاً تامّاً" للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان.يقول تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إنّ المسؤولين العسكرين الإسرائيليين كثفوا الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوجيه ضربة حاسمة ضد "حزب الله".الصحيفة تقول إنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت دعا إلى القيام بعملٍ عسكري أوسع ضد "حزب الله"، في حين أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على إسرائيل للامتناع عن إتخاذ خطوات استفزازية في لبنان يمكن أن تجرّ الجيش الأميركي إلى عمقٍ أكبر في القتال.يلفت التقرير إلى أنّ أحد كبار مُستشاري بايدن وهو عاموس هوكشتاين، وصل الإثنين إلى إسرائيل لمواصلة الجهود الأميركية لمنع تصاعد القتال.ويضيف: "لقد وافق نتنياهو حتى الآن على الضغوط الأميركية، لكن المسؤولين العسكريين يقولون إن إسرائيل على بُعد ضربة قاتلة واحدة من حزب الله. كذلك، يقول مساعدون لنتنياهو إن الأخير يأمل في أن يؤدي تحقيق انتصار واضح على حماس في غزة إلى دفع حزب الله إلى سحب قواته من الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل".ما يدور في الداخل الإسرائيليّ من كلام عن ضرورة توسيع رقعة الاشتباك مع لبنان تمت ترجمته في وقتٍ سابق ميدانياً. جغرافياً، لم يعد التوتر محصوراً في نطاق الحدود بين لبنان وإسرائيل، بل أصبح من حيث المسافة أبعد من ذلك.- عرض الجبهة: 103 كلم يمتد من بلدة الناقورة وصولاً إلى جبل الشيخ، أما عمق الجبهة فتدرج على 4 مراحل عند الإسرائيليين و"حزب الله":1- في المرحلة الأولى والتي تمتد من 8 أكتوبر ولغاية 28 منه تقريباً، كان "حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية على بُعد كيلومترٍ واحد من الحدود، في حين أن إسرائيل كانت تقصف المناطق اللبنانية المحاذية لأراضيها ضمن عمق لا يتجاوز الـ 2 كلم.2- في المرحلة الثانية، بدأ عمق الاشتباك يزداد وتحديداً بعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم 3 تشرين الثاني الجاري، حيث تجاوز الـ 3 كلم. فمن جهة "حزب الله"، بدأت ضرباته تصل إلى العمق المذكور بعدما كانت في بادئ الأمر ضمن عمق الـ1 كلم. أما على صعيد الجانب الإسرائيلي، فعمق إستهدافته تجاوزت الـ 5 كلم في هذه المرحلة.3- في المرحلة الثالثة، ازداد عمق عمليات "حزب الله" ليصل إلى 5 كلم وتحديداً يوم 5 تشرين الثاني الجاري، حينما قصفت إسرائيل سيارة مدنية في بلدة عيناتا وأدى ذلك إلى مقتل سيدة و 3 من حفيداتها. هنا، وفي هذه المرحلة، كانت إسرائيل توسع نطاق قصفها تدريجياً ليشمل نقاط متقدمة ضمن نطاق الـ 5 كلم.4- في المرحلة الرابعة، كانت الانعطافة الأكبر، فإسرائيل قصفت هدفاً في منطقة الزهراني ويتمثل بشاحنة موز، يبعد 40 كلم عن الحدود. الحدث هذا حصل يوم 11 تشرين الثاني الجاري، وقد تلاه حدث آخر يوم 18 من الشهر نفسه حينما قصفت إسرائيل معملاً للأولمنيوم في بلدة تول – النبطية ويبعد 20 كلم عن الحدود.في هذه المرحلة، زاد "حزب الله" من نطاق عملياته، لكنه ردّ على الإسرائيليين ميدانياً عبر استهداف مواقع عسكرية تبعد عن الحدود بين 4 و 7 كيلومترات تقريباً.في الوقت نفسه، سعى الحزب إلى تجاوز هذه المسافة عبر الطائرات المسيرة، فأرسل منها إلى مدينة حيفا الإسرائيلية التي تبعد 40 كلم تقريباً عن الحدود اللبنانية، في حين أنه بات يستخدم طائرات انتحارية لقصف مواقع إسرائيلية تبعد تقريباً 7 كلم عن الحدود مع لبنان، وتحديداً بعد استهداف المعمل.حالياً، فإن نطاق الجبهة وتوسعه أدى إلى جعل 27 بلدة لبنانية على الأقل تحت الإستهداف وهي: كفركلا - مرتفعات كفرشوبا - عيتا الشعب - الجبين - طيرحرفا - الناقورة - يارون - رب ثلاثين - العديسة - الخيام - حلتا - رميش - مجدل زون - عيترون - ياطر - دير ميماس - علما الشعب - مركبا - حولا - ميس الجبل - محيبيب - مارون الراس – يارين – الوزاني – حمامص – سردا - الشعيتية.على الجانب الإسرائيلي، فإن هناك مستعمرات التي قد تقع في مرمى نيران "حزب الله" هي:كفر روش هنيكراه (تقابلها بلدة الناقورة اللبنانية) – حنيتا (تقابلها علما الشعب اللبنانية) – عرب العرامشة (تقابلها ضهيرة اللبنانية) – زرعيت (تقابلها مروحين اللبنانية) – شتولا (تقابلها عيتا الشعب اللبنانية) – نطوعاه (تقابلها رميش اللبنانية) – يارؤون (تقابلها يارون اللبنانية) – أفيفيم (تقابلها مارون الراس اللبنانية) – المالكية (تقابلها عيترون اللبنانية) – المنارة (تقابلها ميس الجبل اللبنانية) – كريات شمونة (تقابلها حولا اللبنانية) – مرغليوت (تقابلها مركبا اللبنانية) – مسغاف عام (تقابلها عديسة اللبنانية) – المطلة (تقابلها كفركلا اللبنانية).