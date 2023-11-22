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لبنان

"التقدمي": لإحياء الاستقلال بتحصين المؤسسات عبر منع الفراغ في الرئاسة

Lebanon 24
22-11-2023 | 07:25
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ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعين متتاليين لمجلس قيادة الحزب، حيث جرى نقاش مختلف التطورات السياسية والأمنية، إلى أمور متعلقة بمتابعة العديد من القضايا والملفات الحزبية والمحلية.
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ودعا مجلس قيادة الحزب إلى مزيد من الحراك الشعبي والسياسي المحلي والعربي والدولي لنصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه، ووقف الإبادة التي ترتكب بحقه في غزة والضفة الغربية، وتطبيق وقف إطلاق النار وتحييد المدنيين خصوصًا الأطفال وإدخال المساعدات إلى القطاع دون شروط، مُديناً استمرار الإجرام الإسرائيلي في فلسطين ولبنان والاعتداء الفاضح على المدنيين والصحافيين، مُقدماً التعازي بالشهداء، كما حيّا صمود الجنوبيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، وطالب الحكومة اللبنانية بتحرك رسمي فاعل حيال العدوان الإسرائيلي.

وفي مناسبة ذكرى الاستقلال، توجّه مجلس القيادة بدعوة إلى جميع اللبنانيين، سياسيين ومواطنين، إلى إحياء الاستقلال في روحية العمل الوطني وتعزيز المواطنة، وفي تحصين المؤسسات الدستورية والرسمية التي بوجودها ودورها يترسخ الاستقلال، وذلك عبر منع الفراغ والشلل والتعطيل فيها، بدءا من رئاسة الجمهورية الى الجيش كما سائر المؤسسات الأخرى.

كما أكد مجلس القيادة أن الحزب التقدمي الإشتراكي لن يألو جهداً في سبيل إطلاق العمل على المسار الاقتصادي لإخراج البلد من أزمته، والتشديد كما في كل مرة على اتفاق الطائف وضرورة الالتزام بمندرجاته وتطبيقها، وعلى أهمية التنوع في لبنان والحفاظ على قيم الحرية لا سيما في التعليم، مهيباً بالجميع الحفاظ على المستوى التربوي العالي في لبنان والحفاظ على المؤسسات التربوية في البلد بعيداً عن حملات التشويه التي تتعرض لها بعض المؤسسات العريقة.

 
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