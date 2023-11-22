وقفة تضامنية للجان "حماس" النسائية في صيدا

نظمت اللجان النسائية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ظهر اليوم وقفة تضامنية في ساحة الشهداء في مدينة صيدا تحت شعار "براءة تباد" نصرةً لأطفال غزة، وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والمدنيين.

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شارك في الوقفة حشد من النسوة وطلاب وطالبات المدارس الفلسطينية الذين جسدوا بأجسادهم مشاهد لاطفال غزة الشهداء والجرحى والذين انتشلوا من بين الركام في المدارس والمستشفيات ومراكز الايواء، اضافة الى مجسمات للاطفال الشهداء الخدج.

ورفع المشاركون لافتات تؤرخ بالأرقام المجازر التي ارتكبها العدو على مر السنين وكتب على لافتة كبيرة "لسنا ارقاما بل لكل منا حلم وقصة وأمنية". وألقيت كلمات باللغة العربية والأجنبية نددت بالدعم الغربي والاميركي للعدو الاسرائيلي الذي يقف وراء الجرائم التي يرتكبها العدو على مرأى ومسمع العالم وبالصمت العربي المشجع للعدوان.

وتحدثت مسؤولة اللجان النسائية في حركة "حماس" سنية عزام فأكدت "انتصار حماس والمقاومة في فلسطين عندما اذعن العدو للالتزام بالهدنة وإطلاق الأسرى الفلسطينيين".



