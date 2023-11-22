سرقوا سيارته... وبعد 3 ساعات عُثر عليها وهكذا كانت حالتها (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا سيارة من نوع "بي ام"، في شارع المنلا في طربلس، يملكها المواطن ن.خ.ن.

وأضافت أنّه بعد 3 ساعات، عُثر على السيارة خلف حديقة الميناء، من دون إطارات، كما سُرقت المحتويات التي كانت في داخلها.