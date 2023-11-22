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لبنان
سرقوا سيارته... وبعد 3 ساعات عُثر عليها وهكذا كانت حالتها (صور)
Lebanon 24
22-11-2023
|
08:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا سيارة من نوع "بي ام"، في شارع المنلا في طربلس، يملكها المواطن ن.خ.ن.
وأضافت أنّه بعد 3 ساعات، عُثر على السيارة خلف حديقة الميناء، من دون إطارات، كما سُرقت المحتويات التي كانت في داخلها.
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