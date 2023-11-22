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لبنان

رسالة من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إلى "الحزب".. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
22-11-2023 | 09:45
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قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إنه يجب على حزب الله أن يوقف هجماته على إسرائيل إن أراد تجنب التصعيد. 
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