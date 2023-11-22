بوحبيب: طلبت مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل

قال وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب "طلبت مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل لوقف استهدافها المتعمد للصحافيين اللبنانيين واستعمال الفوسفور الابيض المحرم دوليا".

وأضاف بوحبيب بعد لقائه في لاهاي بوزيرة خارجية هولندا هانكة برونز سلوت: "توافقنا على أهمية حلّ الدولتين وخطر العنف المتصاعد في الضفة الغربية بحقّ الفلسطينيين".

Advertisement

وقال: "شرحت للوزيرة مخاطر النزوح على لبنان، وان قدرتنا على ضبط الهجرة غير الشرعية الى اوروبا تتراجع في ظل تدهور الاوضاع في الشرق الاوسط".

وتابع بوحبيب: "شكرت نظيرتي الهولندية على قرار بلادها زيادة الدعم للنازحين والمجتمع اللبناني المضيف وشجعتها على تقييم فوائد دعم الادارات اللبنانية الرسمية، لا سيما مسائل الشؤون الاجتماعية".