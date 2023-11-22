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لبنان

بعد استشهاد فرح عمر وربيع معماري.. لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن

Lebanon 24
22-11-2023 | 10:37
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بناء لطلب وزارة الخارجية والمغتربين، تقدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة  بشكوى امام مجلس الامن الدولي عقب ارتكاب اسرائيل للجريمة الجديدة الموصوفة المتمثّلة بقتلها المتعمّد للمراسلة الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري العاملين في قناة الميادين، اضافة الى المواطن اللبناني حسين عقيل.
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وقد تضمّن نص الشكوى المرفوعة العناصر التي تثبت ان الجريمة المتعمّدة المرتكبة داخل الاراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الازرق تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكافة متفرّعاته وخرقا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه واعتداء على مدنيين وصحافيين يقومون بتأدية رسالتهم الاعلامية السامية وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا لضمان أمنهم سلامتهم، وان نهج استهداف الصحافيين واغتيالهم بدم بارد الذي يتّبعه جيش الاحتلال الاسرائيلي يرمي الى منع وسائل الاعلام من نقل الصورة البشعة لجرائمه وللتعمية على الابادة الجماعية التي ينفّذها.
 
وقد طلب لبنان مجددا من مجلس الامن الدولي أن يتحمّل مسؤولياته لجهة ادانة اسرائيل نتيجة لارتكابها لهذه الجريمة الموصوفة كونها لم تتم ادانتها على ما اقترفته في المرّتين السابقتين لدى استهدافها وقتلها للصحافيين في جنوب لبنان، وذلك للحؤول دون بقاء جرائمها الموصوفة معفاة من المساءلة الدولية الواجبة والعقاب الرادع، مما يشكّل نسفاً للمفاهيم والاسس التي يقوم عليها السلم والامن الدوليين.
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