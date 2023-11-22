أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إستهداف موقع البغدادي الإسرائيلي والتموضعات العسكرية في محيطه.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 16.50، وجرى تحقيق إصابات مؤكدة في الهدف.