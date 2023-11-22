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لبنان

ميقاتي التقى عبد اللهيان: على الدول الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد لبنان

Lebanon 24
22-11-2023 | 12:52
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم في دارته، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في لبنان وغزة.

وخلال الاجتماع، أكّد رئيس الحكومة "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة، ومن ثم الانتقال الى البحث في حل سلمي مستدام".
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كذلك، دعا ميقاتي "الدول المؤثرة الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف استهداف المدنيين والصحافيين بشكل  خاص".
 
بدوره، أكد الوزير عبد اللهيان أن "الهدنة في غزة لمدة 4 أيام أمرٌ جيد ولكن الأهم من ذلك هو العمل للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار".
 
وشدد عبد اللهيان على أنه إن لم يحصل وقفٌ مستدام لإطلاق النار، فإن الأمورستسوء، وقال: "المنطقة لن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب".
 
 
 
 
 
 
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