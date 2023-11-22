في الضاحية.. ماذا فعل "حزب الله" مؤخراً؟

عُلِم أنّ أوساط "حزب الله" في الضاحية الجنوبية عزّزت إجراءاتها الأمنية حول بعض المراكز، بعضها ظاهر والبعض الآخر غير واضحٍ للعيان.

في الوقتِ نفسه، قالت المعلومات إنَّ الحزب واصل نشر عناصر مدنيّة له في الجنوب وتحديداً في البلدات المحاذية للحدود مع اسرائيل. وبحسب المصادر، فإنّ الهدف من هذا الأمر الحفاظ على وجود بشري في المناطق المتوترة، وإبقاء الرقابة قائمة ضمن النقاط الساخنة كي لا تكون مفتوحة أمام جواسيس مُحتملين.