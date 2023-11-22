بين "التيار" و "حزب الله".. هل انقطعت الإتصالات؟

قالت مصادر مُقرّبة من "التيار الوطني الحر" إنَّه أبقى على اتصالاته مفتوحة مع "حزب الله" في الآونة الأخيرة وذلك من أجل زيادة التنسيق على أصعدة مختلفة مرتبطة بأحداث الجنوب.
ولفتت المصادر إلى أنّ التواصل بين الطرفين في الوقت الحالي جاء على مستوى مواكبة التطورات بشكل خاص، في حين أنّ التنسيق المرتبط بالملفات السياسية الأخرى بقي محصورا في الجهات المسؤولة عن البحث فيها.
ولم تؤكد المصادر حصول أي إتصالات جديدة بين رئيس "التيار" جبران باسيل والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، لكنّها قالت إن التنسيق بين الحزبين قائم ولم ينقطع، وختمت: "المصلحة الوطنية تقتضي ذلك وسط التوتر الكبير جداً".