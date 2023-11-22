قصفٌ يطال مواقع إسرائيليّة عند الحدود مع لبنان.. ما هي؟

أصدر "حزب الله" بياناً، اليوم الأربعاء، أعلن فيه إستهداف عددٍ من المواقع الإسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

ولفت الحزب إلى أن المواقع التي استهدفها عصر اليوم هي: البغدادي، العاصي، المنارة، المرج وتل الطيحة.