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لبنان

قصفٌ يطال مواقع إسرائيليّة عند الحدود مع لبنان.. ما هي؟

Lebanon 24
22-11-2023 | 12:00
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أصدر "حزب الله" بياناً، اليوم الأربعاء، أعلن فيه إستهداف عددٍ من المواقع الإسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
ولفت الحزب إلى أن المواقع التي استهدفها عصر اليوم هي: البغدادي، العاصي، المنارة، المرج وتل الطيحة.
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