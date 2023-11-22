20
o
بيروت
20
o
طرابلس
28
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حادثة مؤسفة في الضنية.. هكذا خسر عبد الحميد حياته! (صور)
Lebanon 24
22-11-2023
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المواطن عبد الحميد الشافعي مُتأثراً بجروح أصيب بها إثر تعرُّضه اليوم لحادث سير على أوتوستراد المنية - الضنية.
وكان الشافعي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة هذا المساء مُتأثراً بإصابته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران يعلن سبب وجوده في لبنان.. وهكذا تحدث عن "عمليات المقاومة"
Lebanon 24
وزير خارجية إيران يعلن سبب وجوده في لبنان.. وهكذا تحدث عن "عمليات المقاومة"
23/11/2023 04:46:38
23/11/2023 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعتداءات إسرائيل على صحافيين لبنان.. هذا ما طلبه وزير الخارجية من هولندا
Lebanon 24
بعد إعتداءات إسرائيل على صحافيين لبنان.. هذا ما طلبه وزير الخارجية من هولندا
23/11/2023 04:46:38
23/11/2023 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي التقى عبد اللهيان: على الدول الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد لبنان
Lebanon 24
ميقاتي التقى عبد اللهيان: على الدول الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد لبنان
23/11/2023 04:46:38
23/11/2023 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: ندعو الدول المؤثرة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف إستهداف المدنيين والصحافيين بشكلٍ خاص
Lebanon 24
ميقاتي: ندعو الدول المؤثرة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف إستهداف المدنيين والصحافيين بشكلٍ خاص
23/11/2023 04:46:38
23/11/2023 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الضنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
Lebanon 24
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
02:30 | 2023-11-22
22/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب.. إليكم ما فعله العدو هذا المساء!
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب.. إليكم ما فعله العدو هذا المساء!
13:58 | 2023-11-22
22/11/2023 01:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا فعل "حزب الله" مؤخراً؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا فعل "حزب الله" مؤخراً؟
11:35 | 2023-11-22
22/11/2023 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة عند حاجز للجيش.. ماذا حصل في المدفون؟ (فيديو)
Lebanon 24
بلبلة عند حاجز للجيش.. ماذا حصل في المدفون؟ (فيديو)
12:32 | 2023-11-22
22/11/2023 12:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مُفاجىء لإسرائيل... هذا البلد البارز سيعترف بـ"دولة فلسطين"
Lebanon 24
قرار مُفاجىء لإسرائيل... هذا البلد البارز سيعترف بـ"دولة فلسطين"
07:42 | 2023-11-22
22/11/2023 07:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:44 | 2023-11-22
استشهاد نجلُ النائب محمد رعد في الجنوب!
16:41 | 2023-11-22
إعتداء خطير.. 4 شهداء في قصف إسرائيليّ يطالُ الجنوب مساءً!
16:12 | 2023-11-22
خبرٌ مفاجئ عن مطار بيروت.. ما حقيقة إختراق "أنظمته"؟ (صورة)
16:03 | 2023-11-22
رسالة إسرائيليّة إلى "حزب الله".. هذا مضمونها
15:38 | 2023-11-22
تقريرٌ إسرائيلي جديد عن "حزب الله".. تفاصيله مهمّة جداً وما أعلنه بارز!
15:17 | 2023-11-22
وزير خارجية إيران يعلن سبب وجوده في لبنان.. وهكذا تحدث عن "عمليات المقاومة"
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
23/11/2023 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
23/11/2023 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
23/11/2023 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24