حادثة مؤسفة في الضنية.. هكذا خسر عبد الحميد حياته! (صور)

توفي المواطن عبد الحميد الشافعي مُتأثراً بجروح أصيب بها إثر تعرُّضه اليوم لحادث سير على أوتوستراد المنية - الضنية.

وكان الشافعي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة هذا المساء مُتأثراً بإصابته.