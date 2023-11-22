أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، أنّ طائراته المُقاتلة هاجمت عدداً من البنى التحتية وموقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

ولفت جيش العدو في بيانٍ له إلى أنَّ "الطائرات استهدفت أيضاً خليّة تابعة للحزب أطلقت النار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيليّة بالقرب من منطقة حنيتا".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أطلقَ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تهديدات جديدة ضدّ لبنان، مشيراً إلى أن "هجمات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي قد تؤدّي إلى حرب".

وفي تصريحاتٍ له، اعتبر كوهين أنّ "حزب الله" يُمثل امتداداً لإيران، مشيراً إلى أنه ليس لدى إسرائيل مصلحة في فتح جبهة أخرى، لكن لا يمكنها الإستمرار في التسامح مع الهجمات التي يشنها الحزب ضدها.

كذلك، قال كوهين إن "مسؤولية المجتمع الدولي هي التطبيق الكامل للقرار 1701 لمنع الحرب في لبنان".

