Advertisement

لبنان

مُجدداً.. إسرائيل تستهدفُ مواقع لـ"حزب الله" وفيديو يوثق القصف!

Lebanon 24
22-11-2023 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1133382-638362804299750053.PNG
Doc-P-1133382-638362804299750053.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، أنّ طائراته المُقاتلة هاجمت عدداً من البنى التحتية وموقعاً عسكرياً لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. 
ولفت جيش العدو في بيانٍ له إلى أنَّ "الطائرات استهدفت أيضاً خليّة تابعة للحزب أطلقت النار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيليّة بالقرب من منطقة حنيتا".
وفي وقتٍ سابق اليوم، أطلقَ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تهديدات جديدة ضدّ لبنان، مشيراً إلى أن "هجمات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي قد تؤدّي إلى حرب".
وفي تصريحاتٍ له، اعتبر كوهين أنّ "حزب الله" يُمثل امتداداً لإيران، مشيراً إلى أنه ليس لدى إسرائيل مصلحة في فتح جبهة أخرى، لكن لا يمكنها الإستمرار في التسامح مع الهجمات التي يشنها الحزب ضدها.
كذلك، قال كوهين إن "مسؤولية المجتمع الدولي هي التطبيق الكامل للقرار 1701 لمنع الحرب في لبنان". 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:44 | 2023-11-22
16:41 | 2023-11-22
16:12 | 2023-11-22
16:03 | 2023-11-22
15:38 | 2023-11-22
15:17 | 2023-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24