بعد إعتداءات إسرائيل على صحافيين لبنان.. هذا ما طلبه وزير الخارجية من هولندا

Advertisement

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، بعد لقائه في لاهاي وزيرة خارجية هولندا هانكة برونز سلوت، أنه طلب "مساعدة هولندا للضغط على اسرائيل لوقف استهدافها المتعمد للصحافيين اللبنانيين واستعمال الفوسفور الأبيض المحرم دولياً".وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال بوحبيب: "توافقنا على أهمية حل الدولتين وخطر العنف المتصاعد في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين، وشرحت للوزيرة سلوت مخاطر النزوح على لبنان، وان قدرتنا على ضبط الهجرة غير الشرعية الى اوروبا تتراجع في ظل تدهور الاوضاع في الشرق الاوسط".وشكر وزير الخارجية لنظيرته الهولندية قرار بلادها زيادة الدعم للنازحين والمجتمع اللبناني المضيف، وشجعها على تقييم فوائد دعم الادارات اللبنانية الرسمية، لا سيما مسائل الشؤون الاجتماعية.