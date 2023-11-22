حمية اجتمعَ مع رؤساء مراكز جرف الثلوج.. هذه رسالته لهم

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة "اكس" قائلاً: "اللقاء مع رؤساء مراكز جرف الثلوج شكل مناسبة لشكرهم على عملهم الدؤوب في الموسم الماضي، وكان تأكيد أن السعي لتصحيح البدلات المالية من قبل مجلس الوزراء قد أمَّن للمستخدمين نوعاً من الإنصاف هذا العام ولو ليس بالقدر الكافي الذي سعينا له، هذا فضلاً عن أن موضوع صيانة الآليات والمحروقات والزيوت والملح وباقي المستلزمات الأخرى قد تم تأمين التمويل اللازم لها، وتبقى الإجراءات الخاصة بإنجازها تتابع مع الإدارات الأخرى وفقاً للأصول القانونية" .

Advertisement