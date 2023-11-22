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لبنان

عاجلٌ من الجنوب.. إليكم ما فعله العدو هذا المساء!

Lebanon 24
22-11-2023 | 13:58
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أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنَّ مُسيرة للعدو الإسرائيلي أغارت على أطراف بلدة عيتا الشعب، وقد سبق ذلك قصفٌ مُعادٍ لأطراف بلدة الناقورة الشرقية.
كذلك، أفيد بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على أطراف بلدات زبقين، رامية، بيت ياحون وياطر. 
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