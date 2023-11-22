أمرٌ "إيجابي" يخصّ الدولار.. ما هو وماذا حصل؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ التأخير في إطلاق منصة "بلومبرغ" لتنظيم عمليات بيع وشراء الدولار في لبنان، قد يكونُ إيجابياً في ظل الأحداث المندلعة في الجنوب، وأضافت: "هذه المنصّة تحتاجُ إلى ثقة وأرضيّة مُواتية لإطلاقها، وبالتالي فإن بدء العمل بهذه المنصة وسط توتر الجنوب لن يكون جيداً لأن سوق الدولار قد يشهدُ خضة غير مُتوقعة في ظلِّ الوضع القائم، وهذا الأمر لن يكون من مصلحة أحد، لهذا السبب فإن التأخيرُ مفيد حالياً".

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واعتبرت المصادر أنّ "الحفاظ على الوضع القائم في السوق المالي حالياً هو أفضل المعقول ريثما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشأن وضع الجنوب وقطاع غزة".