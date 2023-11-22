ماذا كشف مصدرٌ فرنسي عن "حزب الله" ووضع الجنوب؟

نقلت قناة "العربية" عن مصدرٍ رئاسي فرنسيّ قوله، اليوم الأربعاء، إن "حزب الله يلعبُ لعبة خطيرة عند الحدود مع إسرائيل".

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ولفت المصدر إلى أنه "ليس أكيداً أن الهدنة في غزة ستشمل الحدود اللبنانية - الإسرائيليّة".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أطلقَ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تهديدات جديدة ضدّ لبنان، مشيراً إلى أن "هجمات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي قد تؤدّي إلى حرب".



وفي تصريحاتٍ له، اعتبر كوهين أنّ "حزب الله" يُمثل امتداداً لإيران، مشيراً إلى أنه ليس لدى إسرائيل مصلحة في فتح جبهة أخرى، لكن لا يمكنها الإستمرار في التسامح مع الهجمات التي يشنها الحزب ضدها.