وزير خارجية إيران يعلن سبب وجوده في لبنان.. وهكذا تحدث عن "عمليات المقاومة"

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وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، أعلن عبد اللهيان أنهُ بحث مع المسؤولين اللبنانيين الهدنة، والحرب، ومستقبل فلسطين، وتطوّرات المنطقة، وسلوك الولايات المتحدة وإسرائيل، وقال: "نواجه ظروفاً معقّدة في المنطقة بعد 6 أسابيع من عملية طوفان الأقصى التي كانت رداً على جرائم إسرائيل، ومن واجب المجتمع الدولي تجريد الكيان من السلاح النووي".وتابع: "سبق وحذّرنا من أنه إذا استمرّت الحرب فإن فتح جبهات جديدة أمر لا مفر منه، فلا يمكن للبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين أن يقفوا متفرّجين على ما يجري".وأكمل عبد اللهيان قائلاً: "إذا لم تستمر الهدنة، فإن ظروف المنطقة ستتغير وستتسع رقعة الحرب، وطهران طالبت اللاعبين الدوليين بالضغط لوقف الحرب، ونحن لا نتطلع إلى اتساع نطاقها، ولكن أي احتمال وارد إذا استمر العدوان".ورأى أنّ "المنطقة يجب أن تتّبع مساراً يحوّل الهدنة الإنسانية إلى وقف مستدام لإطلاق النار"، مشيراً إلى أنّ "وقف إطلاق النار يحتّم الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".